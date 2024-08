Saint-Fons : la Métropole de Lyon signe un contrat à 100 millions avec Veolia

Veolia s'est vu confier la modernisation et la gestion de la station d'épuration de Saint-Fons par la Métropole de Lyon.

La Métropole de Lyon a confié à Veolia un contrat de six ans d'une valeur de 100 millions d'euros pour la modernisation et la gestion de la station d'épuration de Saint Fons, l'une des plus grandes de France.

En fonctionnement depuis près de cinquante ans, l'usine traite les eaux usées de l'ensemble des habitants de la rive gauche du Rhône de la métropole ainsi que d'une partie des industriels de la région, représentant environ un million d'habitants. Veolia devra notamment travailler à retrouver la conformité sur le traitement biologique, améliorer l'état du patrimoine, organiser la gestion des fortes pluies qui peuvent entraîner des pollutions brutales.

La Métropole de Lyon vise également à faire de ce site une référence en matière d'efficacité opérationnelle, de performance énergétique et environnementale. Veolia mobilisera notamment ses capacités d'innovation technique pour faire face aux polluants émergents tels que les PFAS, notamment dans les boues d'épuration et préparer le territoire aux évolutions réglementaires à venir, indique l'entreprise.