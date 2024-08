Lyon : un temps sec et lumineux ce samedi, avec le retour des températures de saison

Après les fortes chaleurs qui ont touché Lyon ces derniers jours, le temps sera un peu plus supportable, avec le retour des normales de saison ce samedi après-midi.

Fini la chaleur étouffante des derniers jours. Au moins pour ce week-end. Ce matin, il fait 19 degrés et le thermomètre grimpera jusqu'à 30°C au meilleur de la journée. Ce samedi, les températures retrouvent les normales de saison. Une nouvelle journée estivale et plus agréable attend donc les Lyonnaises et les Lyonnais.

Dans le ciel, le soleil sera présent toute la matinée avant de possibles nuages en début d’après-midi. Le temps restera tout de même sec et lumineux sur la région lyonnaise, indique Météo France. En revanche, la qualité de l'air est dégradée. Pour les personnes sensibles, il est conseillé de réduire les activités de plein air intenses.