Motos, trottinettes, vélos découverts… La gendarmerie du Rhône lance un appel à de potentielles victimes

La brigade de Neuville-sur-Saône appelle les personnes ayant été victimes d’un vol de vélo, de trottinette ou de moto de les contacter au plus vite.

Lors d’une perquisition réalisée le 12 février par la brigade de Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, de nombreux engins possiblement volés ont été découverts dans un box, dont des vélos, trottinettes ou des motos. Certains étaient démontés et conditionnés, laissant supposer une expédition vers l’étranger.

Alors qu’un receleur a été placé en garde à vue, les investigations se poursuivent et la gendarmerie du Rhône appelle désormais les potentielles victimes de vol à se manifester afin que leur bien leur soit restitué.

"Nous vous invitons à vous rapprocher de la brigade de gendarmerie de Neuville-sur-Saône, muni de tout élément permettant l’identification de votre bien (facture, numéro de série, photos, dépôt de plainte). Votre mobilisation est essentielle pour faire aboutir cette enquête et permettre les restitutions", insistent les forces de l’ordre.