Ligue 1 : l’OL poursuit sa lancée avec une treizième victoire face à Nice

L’Olympique lyonnais s’est imposé 2 buts à 0 face à l’OGC Nice dimanche 15 février, marquant sa treizième victoire. Les Lyonnais ont désormais cinq points d’avance face à Marseille.

On ne peut plus arrêter les Lyonnais. Alors qu’ils affrontaient l’OGC Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 dimanche 15 février, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés 2 buts à 0.

Malgré plusieurs occasions, l’Olympique lyonnais ne parvenait à inscrire son premier but que dans le temps additionnel de la première mi-temps avec une frappe réussie de Corentin Tolisso, sa 50e avec le maillot lyonnais. L’OL confirmait son avance sur Nice à la 65e minute avec un but de la jeune recrue Nartey.

Avec cette victoire qui leur permet de prendre 5 points, les Lyonnais, actuellement 3e au classement, marquent un peu plus leur avance face à Marseille. Dimanche prochain, l’OL affrontera Strasbourg pour la 23e journée de Ligue 1.