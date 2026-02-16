Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance orange avalanches 

  • par Clémence Margall

    • L’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois placées en vigilance orange pour avalanches ce lundi 16 février. Une vigilance jaune neige et verglas est également activée dans les trois départements. 

    Les vigilances sont nombreuses ce lundi 16 février en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France maintient en effet sa vigilance orange dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, ainsi qu’une vigilance jaune neige et verglas. 

    En parallèle, une vigilance jaune pour crues est également en rigueur dans le Rhône, l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Une alerte pluie-inondation est également activée en Savoie, dans l’Ain et le Cantal. 

    Lire aussi : Météo : des averses et des températures plus douces avec 10 degrés attendus ce lundi à Lyon

    "Témoignages significatifs", "l’ultra-gauche" et Jeune Garde mise en cause… Ce que l’on sait après la mort de Quentin à Lyon

