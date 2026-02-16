Lyon : quatre kayakistes chavirent sur le Rhône, un septuagénaire en urgence absolue

Les sapeurs-pompiers sont venus en aide à quatre kayakistes samedi 14 février après qu’ils ont chaviré sur le Rhône. L’un d’entre eux se trouvait en urgence absolue.

Alors qu’ils naviguaient sur le Rhône, samedi 14 février, quatre kayakistes ont vu leur embarcation chavirée en fin de matinée. Une vingtaine de pompiers du Service Départemental Métropolitain d'Incendie de Secours (SDMIS) est alors rapidement intervenue à hauteur du port Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement de Lyon, rapportent nos confrères de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Les victimes, trois septuagénaires de 77 ans et une autre de 66 ans, ont été prises en charge. Trois d’entre elles se trouvaient en urgence relative et l’autre en urgence absolue. Elles ont été transportées aux hôpitaux Saint-Luc Saint-Joseph et à Lyon Sud.