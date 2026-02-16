Actualité
Image d’illustration de la police judiciaire. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)

Trois jeunes interpellés à Lyon après une tentative de braquage liée à la cryptomonnaie

  • par Loane Carpano

    • Trois individus ont été interpellés jeudi 12 janvier. Ils sont soupçonnés d'une tentative de braquage visant le patron de Binance France, un gros acteur de la cryptomonnaie.

    Un nouveau délit lié à la cryptomonnaie est survenu jeudi 12 février. Les trois individus interpellés dans la foulées sont soupçonnés d'avoir voulu braquer le patron de Binance France, un gros acteur de la cryptomonnaie.

    Encagoulés et munis d'une arme de poing, les trois malfrats s'étaient introduits dans un appartement de Saint-Mandé (Val-de-Marne) à 7 heures. Le couple habitant le logement avait été séquestré, puis violenté par ces hommes "cherchant manifestement le PDG de la société Binance France", a relaté le parquet, sollicité par l’AFP sur cette affaire révélée par RTL. Les malfrats se seraient rendus dans trois autres logements de l'immeuble dont celui recherché, dérobant deux téléphones avant de prendre la fuite pour se rendre à Vaucresson (Hauts-de-Seine), où les téléphones ont été géolocalisés.

    Les trois malfaiteurs interpellés à Lyon

    A Vaucresson, ils sont entrés dans un logement. Là, "ils s’en prenaient, manifestement par erreur également à une autre famille, cherchant un entrepreneur spécialisé dans le domaine des cryptomonnaies", décrit le récit du parquet. Selon le Progrès, la femme aurait été victime de plusieurs coups de crosse avec une arme de poing. Lors de l’agression, les victimes auraient entendu l’un des suspects, dire que "l’adresse n‘était pas la bonne". Les suspects ont ensuite pris la fuite.

    Nés entre 2004 et 2007, les trois hommes ont pu être localisés, puis interpellés à leur descente du train à Lyon, indique le ministère public. Une enquête a été ouverte pour vol avec arme en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, acquisition, détention et transport d’arme de catégorie B et association de malfaiteurs, a précisé le parquet de Paris.

