Météo : des averses et des températures plus douces avec 10 degrés attendus ce lundi à Lyon 

Ciel nuageux à Lyon. Vue sur le palais de Justice et Fourvière (@CM)

La journée s’annonce une nouvelle fois nuageuse et accompagnée de nombreuses averses à Lyon. 10 degrés sont attendus au meilleur de la journée ce lundi 16 février.

Ce lundi 16 février sera pluvieux à Lyon. La journée commence en effet déjà sous des averses plus ou moins intenses avec une légère brise d’environ 15 km/h. Côté températures, il fait seulement 6 degrés.

Le ciel sera changeant au cours de la journée, oscillant entre des pluies fines et de possibles éclaircies. Le mercure s’adoucira avec 10 degrés attendus dans l’après-midi. Mais l’accalmie ne sera que provisoire puisque de nouvelles averses, fortes cette fois-ci, feront leur retour dans la soirée.