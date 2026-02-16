Mort de Quentin à Lyon : l’accès à l’Assemblée nationale suspendu pour l’assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot

La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, suspend "à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l’enquête judiciaire", l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault, suspecté d’avoir participé au lynchage de Quentin Deranque jeudi 12 février.

Suspecté d’avoir participé au lynchage du militant nationaliste Quentin Deranque jeudi 12 février en marge d’une conférence de Rima Hassan à Science Po Lyon, l’assistant parlementaire du député la France Insoumise (LFI) Raphaël Arnault, Jacques-Elie Favrot, se voit interdire l’entrée de l’Assemblée nationale.

Risque de "trouble à l'ordre public"

Alors que le nom de Jacques-Elie Favrot est "aujourd’hui cité par plusieurs témoins, sa présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait entraîner un trouble à l'ordre public". Ainsi, la présidente Yaël Braun-Pivet, a "décidé de suspendre, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l’enquête judiciaire, les droits d’accès de ce dernier. Toute autre mesure susceptible d'être prise ne peut l’être que par son député-employeur", annonce-t-elle dans un communiqué ce lundi,"en application de l’article 3 de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958", l’obligeant à garantir "la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée nationale". Et d’ajouter : "La Présidente continuera à veiller avec fermeté à la sécurité des personnes et des lieux à l'Assemblée nationale, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour la garantir".

Bien connu des mouvements antifascistes de Lyon, Jacques-Elie Favrot avait notamment co-fondé La Jeune Garde en 2018 avec le député LFI Raphaël Arnault. L'assistant parlementaire a annoncé dimanche qu'il "se retire de ses fonctions d’assistant parlementaire durant le temps de l’enquête" et "se met à disposition de la justice", mais qu'il "ne saurait être tenu pour responsable" du décès de Quentin Deranque.

À la suite du décès de Quentin à Lyon et au regard de témoignages mentionnant M. Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député Raphaël Arnault, j'ai décidé, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l’enquête judiciaire, de suspendre ses droits d'accès à… pic.twitter.com/9j61obEvEr — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) February 16, 2026

