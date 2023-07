Les grands parcs de Lyon fermés en prévision des orages

La Ville de Lyon ferme ses trois grands parcs en raison des importants orages attendus en fin de journée.

Le ciel lyonnais promet d'être agité ce mardi soir. Météo-France a placé le Rhône en vigilance orange aux orages, prévoyant de forts cumuls de pluie et des vents importants. En prévision de ces intempéries, la Ville de Lyon a pris la décision de fermer le parc de la Tête d'Or, le parc Blandan et le parc de Gerland, a appris Lyon Capitale, confirmant une information de BFM Lyon.

Les orages devraient particulièrement toucher le nord du département, les perturbations devraient être "particulièrement intenses et sont caractérisées par un risque de fortes rafales de vent pouvant atteindre, voire ponctuellement dépasser 100-120 km/h, de la grêle possiblement de grosse taille. Les précipitations sous les orages sont également intenses, mais circulent assez rapidement, les cumuls de pluie attendus ne sont pas excessifs", précise Météo-France.

À Lyon, des rafales à plus de 100 km/h et des orages de grêle sont ainsi attendus entre 19 et 21 heures. Les perturbations devraient ensuite se poursuivre au cœur de la nuit sur le nord de Rhône-Alpes.