Le programme de la journée du 14 juillet à Lyon 

À l’occasion de la fête nationale, le défilé militaire débutera la journée avant qu’elle ne se clôture le soir avec le traditionnel feu d’artifice tiré depuis la basilique de Fourvière.

Même si les Lyonnais attendent pour la grande majeure partie le feu d’artifice du soir, ils pourront aussi observer le défilé du vendredi 14 juillet. Dès 10 h 00, une cérémonie militaire, en présence de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gregory Doucet, maire de Lyon et le général de corps d’armée Gilles Darricau se tiendra pour lancer la journée.

Dans un second temps et vers 10 h 45, le traditionnel défilé des troupes à pieds aura lieu au niveau de la place Bellecour. Au total, 14 unités militaires, soit 375 personnes participeront au rassemblement, dont 120 jeunes issus du Service national universel (SNU).

Un feu d’artifice de 20 minutes pour 84 000 euros

Juste après le soleil couché et la nuit tombée, le feu d’artifice va illuminer le ciel lyonnais. Placé sous le signe de la joie, le show va de nouveau clôturer de la plus belle des manière le 14 juillet. "Il va débuter vers 22h30 et il durera 20 minutes et 30 secondes", souligne la Mairie de Lyon. Comme a son habitude il sera tiré depuis la basilique de Fourvière.

Pour le budget du spectacle pyrotechnique, il sera similaire à celui de l’année dernière. "Au total, 84 000 euros sont déboursés (hors dispositif de sécurité)", affirme à Lyon Capitale, la mairie de Lyon.

Malgré la pollution que dégage un feu d’artifice, la collectivité veut tout de même agir avec "écoresponsabilité". Les fusées ôteront leurs corsets de plastique pour du carton dégradables, les compositions rejetteront un minimum de métaux plastique, "100% des artifices sont en carton biodégradable", affirme la Ville de Lyon. Pour essayer de se donner bonne conscience, "44 arbres devraient être plantés dans un second temps".

La mise en place d’un dispositif de sécurité

Durant cette journée, un important dispositif de sécurité sera insaturé et va venir perturber la circulation automobile. Au niveau de la colline de Fourvière, la circulation sera interdite de 19h à 00h30 et l’accès piéton sera lui aussi interdit de 21h à 23h30. Sur les secteurs Saint-Jean et Presqu’île (hors place Bellecour), la circulation automobile sera interdite de 8 h à 14 h 30 et de 19 h à minuit. Enfin, sur le secteur de la Place Bellecour, la circulation automobile sera interdite de 08 h 00 à 14 h 30 en raison du défilé militaire et de 19h à minuit.