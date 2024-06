Législatives : un dispositif de soutien aux commerçants déployé à Lyon en cas de violences

Coordonné par l'État, la police nationale et la Chambre de commerce et de l’industrie Saint-Étienne Lyon Métropole (CCI), un dispositif de soutien aux commerçants sera mis en place ce dimanche 30 juin en prévision de potentielles violences urbaines.

Alors que ce dimanche 30 juin se déroulera le premier tour des élections législatives, les services de l’État et les commerçants se préparent à de potentielles violences urbaines entre des membres de l’ultra-droite et de l’ultra-gauche. D’après nos confrères de BFM Lyon, une réunion se serait tenue plus tôt cette semaine à la préfecture du Rhône entre Juliette Bossart Trignat, préfète déléguée à la défense et à la sécurité, le directeur interdépartemental de la police nationale et Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie Saint-Etienne Lyon Métropole (CCI).

Lire aussi : Le maire de Lyon a sollicité des renforts de police nationale pour le soir des élections législatives

Message d’alerte et cellule de médiation

Alors qu’hier, lors du conseil municipal, le maire de Lyon, Grégory Doucet, assurait avoir sollicité des renforts de police nationale pour garantir la sécurité et la bonne tenue des élections, un "dispositif spécial" aurait été décidé lors de cette réunion pour soutenir les commerçants lyonnais. Il pourrait être déployé dès lors que des troubles à l’ordre public seraient constatés.

Concrètement, il s’agirait d’envoyer un message d’alerte aux unions de commerçants pour les prévenir en cas de violences. Une "attention particulière" sera apportée aux commerçants ayant subi des dégâts avec la mise en place "d’une cellule de médiation pour les assurances, des créneaux réservés pour les dépôts de plainte et la possibilité de mobiliser un dispositif de sécurité privé pour sécuriser les commerces", précisent encore nos confrères. Un dispositif similaire avait été déployé après la mort du jeune Nahel.

En début de semaine, le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, a par ailleurs adressé un courrier aux commerçants de son arrondissement, leur conseillant de "laisser le moins de stock possible dans (leurs) magasins", mais aussi "d'avoir des caisses vides, et d'installer des contreplaqués en bois sur (leurs) vitrines afin d'éviter les dégradations qui risquent d'être nombreuses."

Lire aussi : Législatives : Pierre Oliver s'inquiète de violences à Lyon le soir du premier tour