Lyon : le métro B ne circulera pas ce week-end 

Dans le cadre des travaux et des tests d’augmentation de la capacité, la circulation de la ligne de métro B est interrompue ce samedi 29 et dimanche 30 juin.

Les usagers devront s’adapter. La circulation de la ligne de métro B sera en effet à l’arrêt ce samedi 29 et dimanche 30 juin dans le cadre "des travaux et des tests d’augmentation de la capacité et de confort des voyageurs", indiquent les transports en commun lyonnais (TCL).

Des bus relais seront mis à disposition entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud toutes les 6 à 15 minutes. Les stations Stade de Gerland Le Lou et Gare d’Oullins se seront pas desservies.

Pour effectuer des trajets entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Charpennes, les usagers pourront emprunter les bus C2, 70 et le bus relais de la ligne de tramway T1.

Horaires des bus relais

Samedi 29 juin :

Premier départ de St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 4h49

Dernier départ de St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 1h43

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 2h03

Dimanche 30 juin :

Premier départ de St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 4h49

Dernier départ de St-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud : 0h04

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Premier départ de Gare Part-Dieu Vivier Merle : 00h21