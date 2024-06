Législatives : Pierre Oliver s'inquiète de violences à Lyon le soir du premier tour

Le maire du 2e arrondissement craint des violences et des dégradations à Lyon le soir du 30 juin, à l'occasion du premier tour des élections législatives.

Ce mardi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué qu'une "partie de l'ultra-gauche et une partie de l'ultra-droite" pourrait, selon les renseignements territoriaux, profiter de la soirée électorale du dimanche 30 juin pour "créer des émeutes et essayer d'attaquer les lieux de pouvoir".

Le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, a ainsi adressé un courrier aux commerçants de son arrondissement pour les inviter à "laisser le moins de stock possible dans (leurs) magasins", mais aussi "d'avoir des caisses vides, et d'installer des contreplaqués en bois sur (leurs) vitrines afin d'éviter les dégradations qui risquent d'être nombreuses".

L'édile indique avoir "réclamé au maire de Lyon de mobiliser la police municipale pour protéger prioritairement notre secteur". Et de conclure : "Nous pouvons compter également sur le soutien de la police nationale et de la préfecture avec lesquelles je suis en lien étroit et qui sont mobilisées à nos côtés."