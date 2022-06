Elle est la plus grande force du pays. Si l'abstention n'a pas battu un nouveau record dimanche 19 juin, elle reste toujours historiquement haute. 53,77 % des électeurs ont boudé les urnes à l'occasion du second tour des élections législatives. Dans la Métropole de Lyon et dans le Rhône, voici le top 3 des communes qui ont le moins voté au second tour.

Les élections législatives ont donné leur verdict. Pas de majorité absolue pour le parti présidentielle, et la Nupes s'impose comme la première force d'opposition du pays. Pourtant, le premier parti de France reste l'abstention avec 53,77 % des électeurs qui ne se sont pas déplacés aux urnes au second tour du scrutin. Suffrage après suffrage, l'abstention semble finalement être la grande gagnante du scrutin.

Dans la Métropole de Lyon et dans les 14 circonscriptions du Rhône, ce sont les habitants de Vaulx-en-Velin qui ont le plus boudé les urnes. Avec 72,39 % d'abstention sur 24 238 inscrits sur les listes électorales, la commune de l'est lyonnais est celle qui enregistre la plus forte abstention du Rhône, dans ce second tour des législatives. Un peu plus d'un Vaudais sur quatre s'est donc déplacé dans un bureau de vote dimanche 19 juin.

Pour rappel, le taux d'abstention au premier tour était très légèrement inférieur avec 72,15 % d'abstention dans cette commune de la 7e circonscription.

Les communes qui ont le moins voté au second tour des élections législatives :

Vaulx-en-Velin : 72,39 %

Saint-Fons : 71,22 %

Givors : 69,28 %

Saint-Fons et Givors en 2e et 3e position

Juste derrière Vaulx-en-Velin, Saint-Fons enregistre le deuxième pire score de participation dans les 14 circonscriptions du Rhône avec 71,22 % d'abstention, selon le ministre de l'Intérieur. Un léger recul de la participation est donc constaté par rapport au premier tour dans la commune. L'abstention était de 70,67 % dimanche 12 juin.

En troisième position, ce sont les habitants de la commune de Givors qui ont le plus boudé les urnes avec 69,28 % d'abstention sur 11 292 inscrits sur les listes du ministère. Tout comme Vaulx-en-Velin et Saint-Fons, la participation a légèrement reculé : l'abstention était de 67,44 % au premier tour.

