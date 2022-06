Arrivée en tête dans trois des quatre circonscriptions de Lyon au soir du 1er tour, la Nupes a finalement remporté deux sièges de député sur quatre. La majorité présidentielle (Ensemble !) A réussi à en conserver deux sur les quatre qu’elle détenait depuis 2017. À Lyon les têtes des députés n'ont que peu changé, il n'y a qu'une seule nouvelle entrante à l'Assemblée nationale. Retrouvez tous les résultats de ce 2e tour avec notre carte.

Le 1er tour des élections législatives avait fait naître l’espoir d’un grand chelem chez les écologistes lyonnais, rassemblés sous l’étiquette Nupes, trois de ses candidats se trouvant en ballottage favorable et un quatrième n’étant pas très loin de son opposante dans les scores sortis des urnes. Un espoir qui aura finalement été de courte durée dimanche 19 juin, à l’annonce des résultats du 2e tour.

Lire aussi :

Après avoir raflé les quatre circonscriptions de Lyon en 2017, la majorité présidentielle (Ensemble !) a réussi à sauver les meubles en faisant réélire deux de ses candidats, même si ces derniers ont pu mesurer le rejet d’Emmanuel Macron qui est l’un des phénomènes marquants du second tour des élections législatives au niveau national. Deuxième au soir du 1er tour, Thomas Rudigoz a finalement sauvé son siège de justesse dans la 1re circonscription du Rhône. Face à l’écologiste Aurelie Griès (Nupes), il s’est imposé en remportant 51,9 % des suffrages exprimés. Dans la 4e circonscription, elle aussi historiquement plus à droite, la députée sortante Anne Brugnera a conforté sa position avec un bon matelas de voix, devançant Benjamin Badouard (Nupes) avec 59,4 % des suffrages.

Deux sièges remportés par les écologistes

Pour les écologistes lyonnais, le grand chelem ne fut donc qu’un rêve de courte durée, mais ce 2e tour livre tout de même un enseignement important. À savoir que la vague verte qui avait déferlé sur la ville en 2020 ne s’est pas essoufflée. À 26 ans, Marie-Charlotte Garin bat Sarah Peillon avec 54,8% des suffrages et fait son entrée à l'Assemblée nationale. Face à l'une des révélations de cette campagne, la candidate d'Ensemble! a échoué à garder le témoin transmis par le député sortant Jean-Louis Tourraine (LREM) qui ne s’était pas représenté. Élu en 2017 sous l’étiquette LREM, avant de rejoindre le groupe écologiste en cours de mandat, le député sortant de la 2e circonscription Hubert Julien-Laferrière a eu fort à faire face au candidat investi par son ancienne famille politique. Plus jeune candidat investi par la majorité présidentielle pour ces législatives, Loïc Terrenes n’est pas passé loin de créer la surprise en remportant 48,4% des suffrages, devancé de seulement 700 voix par son aîné.

À Lyon les scores des candidats Nupes sont finalement plus serrés que prévus, mais avec deux sièges pris à la majorité présidentielle, les écologistes sortent renforcés de la séquence législative.

1re circonscription du Rhône :

Elle regroupe une partie du 8e arrondissement de Lyon, du 7e, du 2e, du 5e et du 9e arrondissement de Lyon.

Thomas Rudigoz (Ensemble!) : 51,9%

Aurélie Griés (Nupes) : 48,1%

Lire aussi : Législatives à Lyon (2e tour) : les résultats dans la 1ere circonscription, Thomas Rudigoz (Ensemble) réélu

2e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend l’integralité des 1er et 4e arrondissements, la partie nord du 2e (Ainay, Bellecour, République) et une grande partie du 9e (Industrie et Duchère).

Hubert Julien-Laferrière (Nupes) : 51,6%

Loïc Terrenes (Ensemble!) : 48,4%

Lire aussi : Législatives à Lyon (2e tour) : les résultats dans la 2e circonscription, Hubert Julien-Laferrière (Nupes) réélu de justesse

3e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend une partie du 3e (Préfecture, Lacassagne, Part-Dieu), du 7e (Guillotière, Jean Macé), 8e (Montplaisir, Etats-Unis).

Marie-Charlotte Garin (Nupes) : 54,8%

Sarah Peillon (Ensemble!) : 45,2%

Lire aussi : Législatives à Lyon (2e tour) : les résultats dans la 3e circonscription, Marie-Charlotte Garin (Nupes) élue

4e circonscription du Rhône :

La circonscription comprend l’intégralité du 6e, la partie est du 3e (Vilette et Montchat) et une partie du 8e (Mermoz).

Anne Brugnera (Ensemble!) : 59,4%

Benjamin Badouard (Nupes): 40,6%

Lire aussi : Législatives à Lyon (2e tour) : les résultats dans la 4e circonscription, Anne Brugnera (Ensemble!) réélue

Tous les résultats dans les 14 circonscription du Rhône