Selon nos indiscrétions, un déplacement de Jean-Luc Mélenchon est envisagé ce samedi 4 juin à Lyon et à Villeurbanne, pour soutenir les candidats NUPES aux législatives.

Un déplacement de Jean-Luc Mélenchon à Lyon et Villeurbanne est envisagé depuis plusieurs semaines par ses équipes. Mais jusqu'à présent, aucune date n'avait été arrêtée.

Selon les dernières informations, un déplacement de Jean-Luc Mélenchon à Lyon et Villeurbanne est notamment envisagé ce samedi 4 juin. Mélenchon pourrait notamment venir soutenir son gendre, Gabriel Amard, candidat NUPES à Villeurbanne. Le déplacement doit encore être confirmé dans l'agenda de celui qui est arrivé 3e au 1er tour de la présidentielle, avec près de 22% des voix. Mélenchon avait recueilli plus de 30% à Lyon et près de 38% à Villeurbanne.

La NUPES a de grandes ambitions dans le Rhône. Jean-Luc Mélenchon est notamment arrivé en tête au 1er tour de la présidentielle dans 6 circonscriptions sur 14 dans le Rhône (dont 3 sur 4 à Lyon).

