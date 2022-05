Asvel : Frédéric Fauthoux, "coach associé" de TJ Parker, rejoint la JL Bourg

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'aventure de Frédéric Fauthoux à l'Asvel est bientôt terminée. "Coach associé" de TJ Parker, il rejoindra cet été le voisin de la JL Bourg.

Actuellement en demi-finales du championnat de France, l'Asvel défiera Dijon pour tenter de poursuivre sa route vers un 3e titre consécutif. Il s'agira de la dernière aventure de Frédéric Fauthoux avec la formation villeurbannaise. "Entraîneur associé" de TJ Parker, il rejoindra la JL Bourg cet été a officialisé le club de Bourg-en-Bresse.

Alors qu'il possédait encore un an de contrat avec les pensionnaires de l'Astroballe, il n'honorera pas cette dernière année. Avec le 11e du championnat, Frédéric Fauthoux retrouvera un poste de coach principal avec un bail de deux saisons. Travaillant depuis 2020 à l'Asvel, équipe avec laquelle il a déjà remporté un titre de champion de France et une Coupe de France, l'ancien joueur vit donc ses derniers matches avec les Rhodaniens.

"Je voulais retrouver une place en tant que coach principal"

"Je voulais retrouver un banc et je voulais retrouver une place en tant que coach principal, a affirmé Frédéric Fauthoux. Quand je discute avec les dirigeants de Bourg, j’ai l’impression qu’on a des valeurs communes, des valeurs humaines qui me correspondent énormément, j’y suis très attaché. J’ai besoin de vraies relations humaines, je trouve que Bourg a ces mêmes valeurs là et ç'a facilité mon choix."