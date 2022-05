Les auteurs de Métal Hurlant au Lyon BD Festival

A l'occasion du Lyon BD Festival du 10 au 12 juin, les auteurs de Métal Hurlant n°3, Elie Huault, Elene Usdin et Aimée de Jongh, seront en séance de dédicace au stand des Humanoïdes Associés à l’hôtel de ville.

Les amoureux de la bande dessinée ont rendez-vous à Lyon en juin. Du 1er au 30 se tiendra le mois de la BD, avec un point d'orgue le week-end du 10 au 12 pour le Lyon BD Festival. A cette occasion, le stand de la maison d'édition des Humanoïdes Associés posera ses valises à l’hôtel de ville de Lyon. Il accueillera sur deux jours les auteurs de Métal Hurlant n°3 "Vacances sur mars" : Elie Huault, Elene Usdin et Aimée de Jongh.

Ils seront en séance de dédicace le samedi 11 de 13h30 à 15h30 (Aimée de Jongh), de 16 à 18 heures (Elie Huault et Elene Usdin), mais aussi le dimanche 12 de 10h à 12h (Aimée de Jongh et Jean-Pierre Dionnet, cofondateur du magazine et de la société d'édition) et de 13h30 à 18h (Elie Huault).

Une projection du film Métal Hurlant est programmée

Le samedi, le film Métal Hurlant (1981) sera projeté au cinéma Comoedia à 11h15. Il sera suivi d'une table ronde avec Jean-Pierre Dionnet, Elie Huault et Elene Usdin. Enfin, une exposition d'un quinzaine de visuels en avant première du 3e numéro de Métal Hurlant est également prévue dans l'espace rencontre du cinéma. Le magazine doit sortir le 1er juin.

A lire sur le sujet : En juin, Lyon célébrera la bande dessinée avec la 17e édition du Lyon BD festival