Cliquez sur votre circonscription pour découvrir les candidats qualifiés au second tour des élections législatives dans les 14 circonscriptions du Rhône et de Lyon. Cette carte interactive sera actualisée tout au long de cette première soirée électorale à partir de 20 heures.

Pour suivre cette première soirée des élections législatives dans les 5 circonscriptions de Lyon et Villeurbanne et les 9 autres du Rhône, Lyon Capitale vous propose une carte interactive qui sera actualisée tout au long de la soirée.

Dès l’arrivée des premiers résultats, autour de 20 heures, nous colorerons les circonscriptions selon une couleur associée à chaque parti ou alliance pour vous permettre de voir la tendance électorale se dessiner dans le Rhône et à Lyon. Orange pour Ensemble, rouge pour la NUPES, gris pour le Rassemblement National, bleu pour Les Républicains, etc. Pour voir le pourcentage de chaque candidat s’afficher, il vous suffit de cliquer sur une circonscription. Pour découvrir le candidat sortant et les candidats qualifiés au second tour, passez seulement votre souris sur le territoire qui vous intéresse.