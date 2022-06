Jacques Marcout avait marqué la communication lyonnaise de son empreinte. Nous venons d'apprendre son décès.

"Je viens d’apprendre avec une grande tristesse le décès de Jacques Marcout." C'est l'ancien président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld, qui l'annonce ce soir sur son compte Twitter.

C'était surtout un ami attentif à tous et à toutes , amoureux de sa ville de Lyon et d'une grande élégance

Jacques Marcout, 58 ans, avait été candidat sur les listes de David Kimelfeld aux dernières élections métropolitaines.

Jacques Marcout, c'est surtout Prisme. En 1996, il crée la société de communication et d'événementiel San Marco Organisation. Cette même année, sa société participe avec plus de 150 artistes au spectacle de clôture du sommet du G7 à Lyon. La société deviendra Prisme Consulting trois ans plus tard.

En 2016, Prisme Consulting, avait décroché le marché de la régie de l’ensemble des loges VIP de l’Euro, avec plus de 600 artistes intervenant au cours des 51 matchs dans dix stades différents.

En parallèle à son activité événementielle couronnée de succès, Prisme développera un département relations presse, relations publiques et institutionnelles. Jacques Marcout forme alors de nombreux décideurs politiques, économiques.

Chargé de la culture et du rayonnement international

Avant cette aventure, Jacques Marcout avait effectué une carrière plus "politique" à la Ville de Lyon pendant dix ans, de 1986 à 1996 : d'abord chargé de la culture dans le cabinet d'André Mure (adjoint à la culture) pendant le dernier mandat de Francisque Collomb, puis au rayonnement international sous Michel Noir.

En 2014, Jacques Marcout avait pris un virage professionnel (après avoir cédé les parts de Prisme), s'engageant dans l’hypnothérapie. Il avait publié "Hypnose, les secrets du bonheur", expliquant comment “prendre en main son bonheur” puis "Comment accepter le changement". Lyon Capitale l'avait invité sur le plateau de L'Autre Direct cette même année.