L’édition 2026 du Printemps de Pérouges a réuni 49 000 spectateurs

La 29e édition du Printemps de Pérouges s’est clôturée dimanche soir au Château de Saint-Maurice-de-Rémens. 49 000 spectateurs ont fait vibrer les lieux durant une semaine.

Le festival du Printemps de Pérouges confirme son succès populaire. Alors que la 29 édition s’est achevée ce dimanche au Château de Saint-Maurice-de-Rémens, et dans des conditions météorologiques inédites, le Printemps de Pérouges a, cette année, réuni 49 000 spectateurs.

Lenny Kravitz, The Australian Pink Floyd Show, Magma, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Théodora, ou encore Louane, les organisateurs se félicitent de cette nouvelle édition. Ils saluent par ailleurs les quelque 500 bénévoles et professionnels mobilisés face à la canicule.

"Grâce à l’anticipation des équipes et à la coordination entre bénévoles, professionnels de santé, secours et partenaires, les interventions ont pu être prises en charge rapidement, permettant au festival de se dérouler dans les meilleures conditions", soulignent-ils dans un communiqué ce mercredi.

Et Marie Rigaud, directrice et fondatrice du festival de conclure : rintemp"Notre festival est une belle réussite collective et un formidable rassemblement populaire. Grâce à l’engagement de chacun, bénévoles, associations et partenaires, son organisation a été unanimement saluée."