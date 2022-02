Tags menaçants un directeur d'école à Vaulx-en-velin : une réunion organisée en préfecture

Samedi 5 février, une réunion est organisée en préfecture entre différents services pour organiser un apaisement de la situation.

Vendredi 4 février, l'académie de Lyon et la préfecture du Rhône dénonçaient conjointement des tags injurieux inscrits sur l'école Anton Makarenko à Vaulx-en-Velin. Inscrits dans la nuit du 2 au 3 février sur un mur de la cour, ils visaient le directeur de l'école maternelle. Une réunion est organisée en préfecture samedi 5 février après-midi, entre le préfet, la maire Hélène Geoffroy, la Direction des services de l'éducation nationale et la Direction départementale de la sécurité publique, "pour permettre à la communauté éducative et aux élèves de retrouver rapidement un environnement serein", indique la préfecture.

La préfecture a mis en place dès le jeudi 3 février une présence policière plus conséquente aux abords de l'école, avec des rondes renforcées, qui se poursuivront la semaine suivante.

Selon Le Progrès, qui a pris contact avec le directeur et la DDSP, les menaces de mort tagguées pourraient être liées au trafic de drogue, dont plusieurs points de vente se trouvent près de l'école.