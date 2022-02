L'académie de Lyon apporte son soutien à un directeur d'école menacé à Vaulx-en-Velin

Suite à des tags injurieux inscrits sur l'école Anton Makarenko à Vaulx-en-Velin, le rectorat de Lyon a affirmé son soutien au directeur d'école et mis en place une cellule d'écoute.

Dans la nuit du 2 au 3 février, des "graffitis injurieux et menaçants" ont été inscrits sur l'école maternelle Anton Makarenko, informe le rectorat de Lyon sans en dire plus sur la nature des injures. "L'académie de Lyon condamne fermement les menaces dont a fait l'objet le directeur", souligne l'institution dans un communiqué. Le directeur d'école a déposé plainte et une enquête a été ouverte.

L'inspecteur d'académie, Philippe Carrière, s'est rendu à l'école jeudi 3 février pour échanger avec le directeur et lui apporter son soutien, ainsi qu'à l'équipe. Une cellule d'écoute et de soutien va être mise en place au sein de l'école dès lundi matin.

Le retour des élèves à l'école se fera également lundi 7 février au matin. Le rectorat "appelle de ses voeux un retour à la sérénité dans le quartier".