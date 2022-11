Envahie par les rats, une école maternelle fermée à Vaulx-en-Velin

La mairie a décidé de fermer pour la journée l'établissement scolaire Lorca ce vendredi 18 novembre, du fait d'une infestation de rats.

La situation était devenue intenable, comme le racontent nos confrères du Progrès. Odeurs, grignotages intempestifs et rats qui gambadent sans vergogne dans les couloirs : depuis septembre, la présence de rats dans les locaux de l'école Lorca dérange, non seulement les enseignants et les têtes blondes, mais aussi les parents de ces derniers, inquiets de laisser leur enfant cohabiter avec des nuisibles.

Face aux plaintes et à la prolifération des animaux qui dans les années précédentes se contentaient de rôder autour des bâtiments, la municipalité de Vaulx-en-Velin a convoqué ce vendredi une expertise, afin de procéder à une éventuelle dératisation ce weekend, selon le quotidien. L’accueil des loisirs Coccinelle Nouveau Mas accueillera les enfants dont les parents ne sont pas disponibles ce vendredi.