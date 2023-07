Le Tour de France arrive dans le Rhône pour une étape explosive

Avec son profil "accidenté" à travers les vignobles du Beaujolais, la 12e étape du Tour de France promet d’être explosive jeudi 13 juillet dans le Rhône. Le spectacle devrait être au rendez-vous avant l’arrivée à Belleville-en-Beaujolais.

Il devrait y avoir des étincelles jeudi 13 juillet entre les vignobles du Beaujolais. Deux jours après une journée explosive à Issoire, les coureurs du Tour de France devraient remettre le couvert pour cette 12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais. Très sélectif, le parcours de 168,8 km tracé entre la ville de la Loire et celle du Rhône comprend un sprint intermédiaire au kilomètre 93 et cinq ascensions répertoriées, de catégorie 3 à 2.

Crédit ASO

Lire aussi : Dans le Rhône, le Tour de France empruntera pour la première fois "une route verte"

Une étape pour les baroudeurs

Parmi les difficultés du jour, le col de la Croix Rosier (5,3 km à 7,6%), situé à 28 km de l’arrivée, devrait permettre au plus fort de créer des différences. "Ça tournicote dans les vignobles du Beaujolais. Et c'est un peu dans le même style que l'étape d'Issoire. C'est réservé aux attaquants, aux baroudeurs, ceux qui sont résistants et grimpent bien parce qu'on a des beaux petits cols", décrypte auprès de l’AFP le traceur de la Grande Boucle, Thierry Gouvenou, pour qui cette étape est "un beau terrain pour l’offensive". De quoi donner, peut-être, des idées au local de l'étape, le Lyonnais Victor Lafay, déjà auteur d'une victoire d'étape au début du Tour.

"C'est réservé aux attaquants, aux baroudeurs, ceux qui sont résistants et grimpent bien parce qu'on a des beaux petits cols" Thierry Gouvenou, traceur du Tour de France

Les leaders du classement général à l’instar Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le maillot jaune, devraient toutefois se préserver en prévision de l’arrivée au Grand Colombier prévue vendredi 14 juillet.

Les lieux à ne pas manquer

Au terme des 3 088 m de dénivelé au menu des coureurs ce jeudi, le final en montée pourrait se jouer au sprint dans les rues de Belleville-en-Beaujolais. Le rendez-vous est donné entre 17h20 et 17h45 rue de la République. Si le peloton adopte une moyenne de 40 km/h, les premiers coureurs devraient passer la ligne sur les coups de 17h33.

Crédit ASO

Avant cela, pour profiter du spectacle, il faut prendre la direction du sprint intermédiaire situé à Régnié-Durette, où les coureurs devraient passer entre 15h30 et 15h50. Le rendez-vous est ensuite donné à la sortie de Beaujeu sur les pentes à 5% du col de la Casse-Froide, long de 7,5 km, où les premiers sont attendus entre 15h57 et 16h13. Quelques minutes plus tard, vers 16h16 - 16h37, les lacets du col de la Croix-Montmain devraient offrir un beau point de vue sur les coureurs qui devront franchir 5,6 km à 6%, avant de prendre la direction de la plus grosse difficulté du jour, le col de la Croix-Rosier. Un écran géant doit être installé dans cette montée de 5,3 km à 7,6% pour permettre aux spectateurs de profiter du spectacle.