Sanctionné par la DNCG, l’OL fait appel de la décision

Lourdement sanctionné par la DNCG, qui lui impose des mesures d'encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation depuis le 4 juillet, l’Olympique lyonnais va faire appel de la décision du gendarme financier du football français.

L’Olympique lyonnais ne s’avoue pas vaincu. Lourdement sanctionné par la DNCG le 4 juillet dernier, le club qui a terminé la saison dernière à la 7e place va faire appel de la décision du gendarme financier du football français. "On va apporter plus de précisions que sur notre première copie et c'est pour cela que nous allons faire appel pour montrer le sérieux du premier projet en amenant des éléments qui nous avaient été demandés dans la première analyse de la DNCG. Nous arriverons avec un dossier sérieux et compréhensible", a annoncé mercredi Santiago Cucci, le futur président exécutif de l’OL.

Le club veut s'appuyer sur la vente d'OL Reign

Le nouvel homme fort du club racheté à Jean-Michel Aulas par l’américain John Textor espère ainsi adoucir les mesures d'encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation qui limitent sa marge de manoeuvre sur le marché des transferts cet été. Une décision prise par la DNCG à la lumière du budget présenté par l’OL, inférieur à celui prévu par l'ex-président du club Jean-Michel Aulas, John Textor ayant décidé de moins vendre, alors qu'Aulas comptait sur une rentrée d'argent de 70 millions d'euros liée à des ventes de joueurs.

"J'ai beaucoup de respect pour la DNCG qui assure l'équité sportive et financière entre tous les clubs. Nous avions de très bons arguments avec notamment la cession d'OL Reign à venir et des ventes de joueurs qui sont actées et à venir. Nous avons forcément des revenus", a précisé Santiago Cucci sur les réseaux sociaux de l’OL.