Où aller pour échapper à la canicule ? Lyon Capitale fait le point sur les endroits frais, parfois méconnus, de la région lyonnaise.

Alors que la ville de Lyon est actuellement frappée par la canicule, certains endroits échappent encore aux températures les plus élevées. Lyon Capitale vous présente ses cinq spots fraîcheur préférés.

Grottes de la Balme

Accessibles en 40 minutes en voiture depuis Lyon, les grottes de la Balme offrent un refuge de fraîcheur bienvenu. Situées en Isère, au centre du village de La Balme-les-Grottes, les grottes comptent plus de 1000 mètres de galeries souterraines à parcourir. Les visiteurs pourront admirer la salle principale, aux dimensions de cathédrale, ainsi que la rivière souterraine. Et profiter ainsi d'une température variant entre 12 et 15 degrés. Les visites peuvent se faire en autonomie ou en compagnie d'un guide (sur réservation).

Musée des Eaux de Caluire

Méconnu, le musée des Eaux de Caluire permet pourtant une plongée rafraîchissante dans le passé. Il est en effet implanté sur le site de l'ancienne usine des eaux de Lyon, en bordure de la ville. Le musée abrite notamment la pompe de Cornouailles, utilisée jusqu'en 1910, et deux bassins filtrants. Ces derniers sont restés en activité jusqu'en 1976. Le site est accessible en grande partie aux personnes à mobilité réduite.

Crypte des Brotteaux

En plein cœur du 6e arrondissement de Lyon, la crypte des Brotteaux est sans doute l'un des édifices religieux les moins célèbres de Lyon. Cette chapelle souterraine rend hommage aux centaines de Lyonnais, opposés à la Révolution, tués par l'armée française pendant le siège de Lyon en 1793. L'occasion d'en apprendre davantage sur ce passage de l'histoire de la ville, et de profiter du sous-sol pour se rafraîchir.

Lac de Miribel

Une destination incontournable des Lyonnais lorsque le mercure grimpe, et pourtant, on ne s'en lasse pas. À 20 minutes en voiture de Lyon, le lac de Miribel est le plus proche de l'agglomération où la baignade est autorisée. Léger bémol : vous ne serez sans doute pas les seuls à vous y rendre pour tremper les pieds dans l'eau. Les plus courageux peuvent néanmoins marcher ou pédaler autour du lac pour trouver des spots moins fréquentés, notamment le charmant lac d'Emprunt à proximité du pont de Meyzieu.

Cascade de Glandieu (à Brégnier-Cordon)

Accessible en une heure en voiture depuis Lyon, la cascade de Glandieu, avec ses 60 mètres de hauteur, est un petit bijou naturel niché dans le village de Brégnier-Cordon dans l'Ain. Il est possible d'admirer la cascade depuis un espace aménagé. La baignade, le pique-nique et les chiens sont interdits pour préserver la cascade. Mais, à deux kilomètres à peine de la cascade, les visiteurs pourront se baigner au niveau du plan d'eau de Glandieu.

