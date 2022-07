La vague de chaleur a délaissé l’ouest de la France, mais elle se poursuit dans la partie sud-est de l’Hexagone ce mercredi 20 juillet. Dans le Rhône la vigilance orange canicule est toujours en vigueur et Météo France annonce encore 34°c aujourd’hui à Lyon.

Lyon et le Rhône n’en ont pas terminé avec la canicule. La vague de chaleur a quitté la partie ouest de l’Hexagone laissant dans son sillage de gros incendies et faisant tomber plus de 60 records absolus de chaleur, mais elle se prolonge sur le quart sud-est du pays. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les départements sont encore en vigilance canicule orange à l’exception de la Loire, de l’Allier, de l’Ain et du Puy-de-Dôme.

Après une nuit très chaude dans la Région, les thermomètres affichaient déjà entre 19 et 25°c sur la majeure partie du territoire. Dans le Rhône, à cette heure le mercure affichait 24°c, son niveau le plus bas de la nuit. Depuis, les températures remontent et à 9 heures il devrait déjà faire 27°c. Ce mercredi, la barre des 30°c devrait être atteinte à midi, selon Météo France, et dans l’après-midi la chaleur devrait s’intensifier avec un pic annoncé à 34°c.

La canicule va se poursuivre jeudi et vendredi

La soirée devrait être plus douce que la précédente 27°c étant annoncés à 21 heures et 25°c à minuit, alors que la nuit dernière à cette heure le thermomètre affichait encore 31°c. Les températures nocturnes resteront elles aussi élevées, mais seront plus supportables, 23°c sont annoncés à 2 heures du matin et 22°c de 4 à 6 heures.

Selon le dernier bulletin de Météo-France cette situation "cette situation risque de perdurer encore plusieurs jours" l’épisode caniculaire devant se poursuivre jeudi et vendredi en Rhône-Alpes.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Par ailleurs, des registres sont ouverts dans les communes pour recenser les personnes âgées et handicapées isolées qui pourraient avoir besoin d'aide lors de cette période à risque. De même, "les maraudes et distributions d’eau organisées par la Croix Rouge seront renforcées auprès des personnes sans-abri, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs en milieu urbain", précise la préfecture du Rhône.

