Le Sytral fait visiter les coulisses du réseau TCL à Lyon

Sytral Mobilités vous fait plonger dans les coulisses du réseau TCL à l'occasion des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre prochain.

À l'occasion de la 40e édition des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains, Sytral Mobilités, autorité organisatrice du réseau de transports en commun lyonnais (TCL) a annoncé dévoiler l'envers du décor du réseau sur trois sites. Les Lyonnais pourront ainsi découvrir le centre de maintenance des bus de Perrache, grand de 20 000 m2, ainsi que celui de Meyzieu, qui accueille quant à lui les rames des lignes T3 et T4. Il sera également possible de participer à des ateliers de maintenance du Thioley, le métro D, à Vénissieux.

"Sytral Mobilités participe à cet événement national qui offre la possibilité aux habitants de découvrir l’envers du décor de leur réseau de transport et échanger avec ceux qui assurent au quotidien l’exploitation, la maintenance et l’entretien du patrimoine", se réjouit Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités.