Olympique Lyonnais : John Textor accroît son contrôle sur le club

A la suite d’une offre publique d’achat (OPA), le nouveau président du club possède désormais plus de 87 % de l'Olympique lyonnais.

John Textor appuie encore plus son contrôle sur le club rhodanien. À l’issue d’une OPA, le millionnaire américain a accentué son capital et détient 87,81 % du club. Au total, le nouveau président du club a acquis 16,4 millions d’actions et possède aujourd’hui quelque 154,5 millions d’actions a affirmé l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Aulas possède toujours 8,23% du club

De son côté, le président historique, Jean-Michel Aulas détient toujours près de 14,5 millions d’actions du club, soit 8,23%. Maintenant "président d’honneur", cela fait quasiment quatre mois jour pour jour (5 mai) que l’homme au 35 ans de présidence de l’OL a été écarté au profit de John Textor.

