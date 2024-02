Le Sytral dévoile un troisième tracé alternatif pour le TEOL à Tassin-la-Demi-Lune

Le Sytral annonce ce vendredi qu'une troisième alternative sera étudiée pour l'insertion du Tramway express de l'Ouest lyonnais à Tassin.

Lancée le 6 novembre dernier, la concertation publique concernant le projet de Tramway express de l'Ouest lyonnais s'achèvera le 5 février. Mais à trois jours de son terme, le Sytral annonce dans un communiqué de presse qu'une nouvelle alternative au tracé du tramway à Tassin-la-Demi-Lune, a été retenue et intégrée à la concertation.

L'option sans Libération abandonnée ?

Les deux options soumises à concertation proposaient soit de relier Ménival à Alaï en passant par la rue Joliot Curie, soit d'ajouter une station à Libération avant d'emprunter l'avenue Charles de Gaulle. Cette dernière ajoutant deux minutes de trajet et 40 millions d'euros supplémentaires au projet, mais permettant par ailleurs de gagner environ 5 000 voyages par jour.

Tracé du TEOL avec la nouvelle proposition à Tassin-la-Demi-Lune.

Après avoir recueilli plus de 800 concertations et avec l'appui des études techniques en cours, le Sytral a ajouté une alternative au projet. Elle propose ainsi une insertion en voie double par l'avenue Charles de Gaulle et la route de Brignais, desservant ainsi Libération et permettant, selon l'autorité organisatrice des transports en commun "de répondre aux enjeux de circulation en préservant la fluidité des flux automobiles des principaux carrefours routiers et de préserver le chemin de la Raude, forte demande des riverains".

Cette option aurait été "partagée avec le maire de Tassin-la-Demi-Lune" qui, lors d'un conseil municipal exceptionnel, avait demandé que "l'option B avec le tracé passant par Libération soit privilégiée" et que "soit reconsidéré l'impact qu'aura le projet en surface sur le cadre de vie des Tassilunois". Le bilan de la concertation sera partagé au printemps et des concertations continues seront menées tout au long du projet.

L'opposition regrette toujours le métro E

Pour rappel, le TEOL reliera le secteur de Confluence à Alaï en moins de 15 minutes promet le Sytral, pour un coût total estimé à 800 millions d'euros après avoir pourtant abandonné des stations enterrées à Libération à Alaï, souhait du maire de Tassin. Initialement, le projet prévoyait par ailleurs de desservir 6 à 8 nouvelles stations contre 4 à 5 aujourd'hui.

Des ambitions revues à la baisse pour faire environ 380 millions d'euros. Dans sa contribution à la concertation publique, le groupe d'opposition "Pour Lyon" s'interroge et soupçonne que "ces 380 millions d'euros n'ont peut-être jamais été intégrés dans les premiers calculs", puisqu'ils "porteraient son estimation actuelle à près de 1,2 milliard d'euros, quand le métro E [...] coûterait aujourd'hui 1,37 milliard d'euros".