La Voie lyonnaise du quai Rousseau/Etroits ne sera pas réalisée avant le prochain mandat

Survolé par le TEOL dans les deux scénarios soumis à concertation, le quai Jean-Jacques-Rousseau/Etroits ne sera pas réaménagé avant le prochain mandat. Un report de plus dans le projet Voies lyonnaises.

C'est un coup dur pour l'opposition oullinoise qui souhaitait que le projet voit le jour. La Voie lyonnaise numéro 3 qui devait être l'occasion d'un réaménagement du quai Jean-Jacques Rousseau à La Mulatière et du quai des Etroits à Lyon ne verra pas le jour avant le prochain mandat. "La concertation a été défavorable et l'arrivée du TEOL (Tramway express de l'Ouest lyonnais, Ndlr) va nous obliger à relancer des études en fin de mandat, en cohérence avec le scénario qui sera choisi", explique Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge, entre autres, de la voirie.

Le TEOL bouscule le calendrier

La Métropole de Lyon souhaitait la mise à sens unique du quai Jean-Jacques Rousseau (partie du quai la plus au sud de Lyon) avec la possibilité de faire demi-tour, afin de permettre l'aménagement de la Voie lyonnaise n°3 qui nécessite environ trois mètres de largeur. Problème, ce scénario entraverait la ligne de bus n°8 qui permet aux usagers de relier Oullins à la gare de Perrache.

La concertation récemment lancée sur le TEOL vient ajouter de l'incertitude à l'incertitude puisque deux scénarios différents sont soumis au débat. L'un passant au-dessus de la partie Sud du quai (Jean-Jacques Rousseau), l'autre par sa partie Nord (Etroits). Les travaux ne seront donc pas les mêmes en fonction du tracé sélectionné. Une décision décevante pour Maxime Bost, membre du groupe d'opposition de la Mulatière d'Avenir. "Les choses étaient bien avancées, on avait réussi à convaincre l'association des riverains du quai et la Ville à Vélo, on avait une espèce de consensus", juge-t-il auprès de Lyon Capitale.

"On peut se poser la question de savoir si Fabien Bagnon était au courant que le TEOL allait probablement passer par le quai Jean-Jacques Rousseau", persifle l'élu qui aurait aimé que le temps de la concertation du TEOL soit utilisé pour procéder à des expérimentations, notamment sur la question du passage à sens unique de l'axe.

