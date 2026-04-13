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Le soleil de retour après la pluie : à quelle météo s'attendre cette semaine à Lyon ?

  • par V.G.

    • Après une fin de weekend et un début de semaine particulièrement frais et humide, le temps printanier sera de retour dès mardi et mercredi à Lyon. Avec une nouvelle hausse des températures attendue.

    Après une semaine particulièrement chaude à Lyon, l'automne semble avoir fait son retour dimanche dans la région lyonnaise. Si ce lundi le temps s'annonce une nouvelle fois particulièrement frais et humide, avec des températures qui ne dépasseront pas les 11 degrés au meilleur de la journée, le soleil et les températures de saison seront de retour dès mardi entre Rhône et Saône.

    Si des nuages encore envahissants seront présent mardi matin, de belles éclaircies sont attendues malgré tout. Le mercure grimpera jusqu'à 16 degrés dans l'après midi. Mercredi, le temps s'annonce une nouvelle fois franchement lumineux avec un radoucissement qui se confirmera et un thermomètre qui devrait afficher 18 degrés mercredi après-midi.

    Un temps printanier qui devrait se maintenir jusqu'à la fin de la semaine à Lyon. Jeudi et vendredi les 20 degrés seront atteints, sous un ciel relativement bleu, malgré la présence de quelques nuages. Samedi, c'est même des températures très douces, avec 23 degrés qui sont attendues, avant une possible dégradation attendu pour la fin de la semaine ou le début de la prochaine dans la région lyonnaise.

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