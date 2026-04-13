Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce lundi 13 avril 2026.

Le printemps est déjà bien entamé, mais la neige et le verglas sont toujours présents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 13 avril, Météo France a placé cinq départements de la région en vigilance jaune neige-verglas.

Le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche sont concernés par une vigilance qui sera valable jusqu'à 10h ce lundi.

A noter également que la Savoie est toujours en vigilance avalanches ce lundi.