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Route, neige et verglas. Wikimédias Commons

Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas

  • par La Rédaction

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce lundi 13 avril 2026.

    Le printemps est déjà bien entamé, mais la neige et le verglas sont toujours présents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 13 avril, Météo France a placé cinq départements de la région en vigilance jaune neige-verglas.

    Le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche sont concernés par une vigilance qui sera valable jusqu'à 10h ce lundi.

    A noter également que la Savoie est toujours en vigilance avalanches ce lundi.

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