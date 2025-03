Lyon : l’Armée du Salut ouvre une épicerie solidaire dans le 3e arrondissement 

Le 8 avril ouvrira dans le 3e arrondissement une nouvelle épicerie sociale et solidaire de la Fondation de l’Armée du Salut.

Alors que faire ses courses devient de plus en plus compliqué pour certains, le pouvoir d’achat des Français reste toujours fragile. Mobilisée, la Fondation de l’Armée du Salut annonce l’ouverture d’une nouvelle épicerie sociale et solidaire le 8 avril prochain. Située 8 rue de l’Épée, dans le 3e arrondissement de Lyon, l'épicerie "le Marché des Sages" ouvrira officiellement ses portes à 10h30.

Sur place, les clients pourront trouver des fruits et légumes de saison, de l’épicerie sucrée et salée, des produits d’entretien, d’hygiène et de beauté à des prix réduits. L’épicerie sera ouverte du mardi au samedi, de 10 heures à 18 heures.

