Tribunal évacué, audience suspendue : l'homme au tee-shirt anti police bientôt jugé

L'homme qui a porté un tee-shirt "Nike la police" au tribunal judiciaire de Lyon et dont l'évacuation a provoqué la suspension d'une audience de comparution immédiate sera jugé le 6 octobre prochain.

La scène avait fait réagir le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti qui avait accusé des individus "qui ne représentent qu'eux-mêmes", d'avoir "bordelisé" l'audience de comparution immédiate qui se tenait ce mardi 4 juin. Alors qu'un homme ayant tiré des feux d'artifice en direction de policiers du RAID lors des émeutes à Lyon, était jugé, une vingtaine de personnes, avait entonné des chants anti-police, après que des agents ont interpellé un militant du Groupe antifasciste Lyon et environs (Gale) portant un tee-shirt floqué du logo de la marque Nike accompagné de l'inscription : "la police."

Les policiers ont tenté de contrôler l'identité d'un homme arborant un t-shirt floqué du logo Nike avec en-dessous "la police". (Photo Nathan Chaize / Lyon Capitale)

L'homme avait été dans un premier temps sommé de quitté la salle, mais face à son refus, les policiers ont employé la force pour l'évacuer, filmés par une dizaine de téléphones et sous les cris des acolytes de l'homme au tee-shirt. Interpellé pour outrage et rébellion, l'homme a été présenté au parquet ce jeudi. Il a été convoqué pour une audience le 26 octobre et a écopé d'un contrôle judiciaire en attendant son jugement.