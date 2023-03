A Lyon, un rassemblement de soutien aux blessés de Sainte-Soline devant la préfecture

Un rassemblement de soutien aux manifestants blessés à Sainte-Soline et contre les violences policières est organisé ce jeudi 30 mars à Lyon.

Ce mercredi 29 mars, deux manifestants présents lors du rassemblement contre les mégabassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres samedi 25 mars sont toujours dans le coma suite aux affrontements avec les forces de l'ordre.

"Pour la fin des violences policières"

Les trois organisateurs (Bassines Non Merci, la Confédération paysanne et Les Soulèvements de la terre) de cette manifestation lancent un appel à des rassemblements "en soutien aux deux manifestants dans le coma, aux blessés de Sainte-Soline et du mouvement des retraites, pour la fin des violences policières".

A Lyon, la mobilisation, relayée par des groupes militants de la gauche radicale, se tiendra devant la préfecture du Rhône rue de Bonnel, à 19 h. D'après les organisateurs du rassemblement de Sainte-Soline, 200 personnes ont été blessées. La répression des forces de l'ordre protégeant la bassine face aux milliers de manifestants présents avait été particulièrement sévère, les policiers faisant usage de nombreuses grenades de désencerclement. Plus de 3 000 policiers, neuf hélicoptères et quatre engins lanceurs d'eau avaient été déployés.

Des agents ont également effectué des tirs de lanceur de balles de défense (LBD) depuis un quad en mouvement. S'il a dans un premier temps crié à la fake-news, la ministre de l'Intérieur a ensuite assuré que les deux gendarmes impliqués seraient suspendus. La Ligue des droits de l'Homme a déploré de son côté "un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l’ensemble des personnes présentes, avec un objectif clair, empêcher l’accès à la bassine, quel qu’en soit le coût humain". Selon la préfecture des Deux-Sèvres, 47 agents des forces de l'ordre ont été blessés.