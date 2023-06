Le Rhône passe en vigilance orange aux orages

La vigilance aux orages vient d’être rehaussée au niveau orange dans le Rhône et dans cinq autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En raison de violents orages attendus dans le département du Rhône ce jeudi 22 juin, Météo France a rehaussé son niveau de vigilance en milieu de matinée. La ville de Lyon et le département sont désormais placés en alerte orange aux orages au moins jusqu’à 21 heures, à l’instar de cinq autres départements de l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie, la Haute-Savoie, l’Ain, l’Isère et la Drôme. Des inondations sont également à craindre dans les deux Savoies et en Isère. Les sept autres départements de la région restent pour le moment en vigilance jaune.

⚠️#Vigilanceorange🟠

⛈️#orages



Nouvel épisode orageux se met en place dans le sud-est et sur l'est de la vallée du Rhône en matinée début d'après midi.



👉https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/B2ncctZ2BZ — Météo-France (@meteofrance) June 22, 2023

De fortes précipitations attendues

D’après le dernier bulletin de Météo France, les conditions devraient se dégrader au fur et à mesure de la journée à l’approche d’une ligne orageuse en provenance de l’ouest. Les orages devraient notamment devenir forts en début d’parés-midi "sur la Drôme, le nord-Isère, le Rhône et l'ouest de l'Ain, et probablement sur l'Ardèche et la Loire, mais plus localement". Le risque d’orages violents devrait continuer d’augmenter dans l’après-midi pour se généraliser "à tous les départements à l'est du rhône", précise Météo France.

Ces orages s'accompagnent d’un risque de fortes précipitations "de l'ordre de 20 à 40 mm en moins de 30 minutes, pouvant générer localement des ruissellements importants et des engorgements". Un risque de grêle est également annoncé localement, notamment à Lyon, où de fortes rafales de vent se feront également ressentir. Généralement autour de 80 km/h, celles-ci devraient balayer les plaines de l’axe Rhône-Saône.