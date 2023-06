Les Bleuets commencent leur compétition européenne ce soir face à l’Italie (20h45) et le sélectionneur Sylvain Ripoll pourra compter sur plusieurs joueurs de l’Olympique lyonnais.

L’Équipe de France va faire partie des favoris pour cette nouvelle compétition européenne espoir. Organisé conjointement par la Roumanie et la Géorgie, l’Euro espoir commence ce jeudi soir face à l’Italie (20h45) pour les hommes de Sylvain Ripoll, qui visent la finale prévue le 8 juillet et surtout le titre.

L’OL, l’équipe la plus représentée

Sur les 23 joueurs de la liste, le staff de l’Équipe de France à beaucoup pioché dans l’effectif de Laurent Blanc et de l'Olympique lyonnais. Au total, quatre Lyonnais sont sélectionnés, dont le défenseur Castello Lukeba, le milieu Maxence Caqueret et les deux attaquants Rayan Cherki et Bradley Barcola. Pour rappel, l’âge limite pour accéder à cette équipe est de 21 ans.

Voici la liste des 2️⃣3️⃣ joueurs retenus pour disputer l’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗜𝗥𝗦, prévu du 21 juin au 8 juillet en Géorgie et Roumanie 💪 pic.twitter.com/73CZLa4BvE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2023

L’ensemble des joueurs tenteront de mettre fin à 35 ans de disette et d’ainsi succéder à la génération Cantona, championne en 1988.