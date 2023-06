D’importantes perturbations sont attendues à Lyon ce jeudi 22 juin. De fortes précipitations et des orages pouvant s’accompagner de grêle devraient éclater dans l’après-midi.

Le temps sera plus que perturbé ce jeudi 22 juin. Après avoir échappé aux orages mercredi soir pour la Fête de la musique, la ville de Lyon devrait essuyer de forts orages ce jeudi, ainsi que des rafales de vent à plus de 50 km/h à la mi-journée.

27°c, ressenti 34°c

D’après le dernier bulletin de Météo France, les orages pourraient éclater entre 9 heures et 23 heures, avec un risque de grêle entre 15 heures et 17 heures. À cet égard, le département du Rhône est placé en vigilance jaune aux orages. De fortes précipitations sont également attendues à Lyon. Elles pourraient notamment générer des cumuls de l’ordre de 15 millimètres dans l’après-midi.

Du côté des températures, le temps devrait être très "lourd", avec un ressenti élevé par rapport au thermomètre. Comptez ainsi 22°c à 8 heures, pour un ressenti de 28°c et 27°c à midi, pour un ressenti de 34°c. Dans l’après-midi le mercure devrait baisser sous l’effet des orages et se stabiliser autour de 23°c, avec un ressenti toujours élevé et situé autour de 30°c.