Après une journée de chaleur intense ce samedi, avec des températures atteignant 36°C à Lyon dans l'après-midi, le thermomètre continuera de grimper ce dimanche avec des prévisions avoisinant les 38°C à 17 heures.

Comme annoncé en fin de semaine, la région lyonnaise est confrontée à un épisode caniculaire qui devrait persister jusqu'à mardi. Et contrairement à hier, les températures étaient déjà très élevées ce matin, dépassant les 27°C dès 9 heures. La plage horaire la plus chaude de la journée se situe entre 14 heures et 19 heures, où le thermomètre oscille entre 36 et 37 degrés Celsius. Il est essentiel de prendre des précautions adéquates pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes.

Les risques et mesures à prendre en cas de grande chaleur

Les conséquences de cette canicule sur la santé sont significatives, allant des coups de chaleur aux problèmes cardiaques. Afin de faire face à ces conditions extrêmes, il est recommandé d'éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes, de porter des vêtements légers et de rester hydraté. La vigilance envers les personnes vulnérables est primordiale. En adoptant ces mesures de prévention, les résidents de Lyon peuvent mieux faire face à cette canicule persistante et protéger leur santé.