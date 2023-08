Le Rhône, 3e département le plus cambriolé de France

Le Rhône est classé 3e département le plus cambriolé de France en 2022 selon une étude de l'Insee, avec toutefois une amélioration sur l'année 2023.

Alors que plus de quatre cambriolages sur cinq se produisent en pleine journée, le Rhône se révèle être le 3e département le plus cambriolé de France en 2022, selon une étude de l'Insee. Cette année-là, 211 816 effractions ont été recensées dans l'Hexagone, soit 5,7 logements cambriolés sur 1 000.

Plus de cambriolages dans les zones urbaines

Sur cette période, 9 601 cambriolages ont été enregistrés dans le département du Rhône, soit 10,1 logements cambriolés sur 1 000, contre 8 184 cambriolages constatés en 2021. Une hausse assez conséquente qui vaut cette 3e position au Rhône, derrière les Bouches-du-Rhône (11 865 cambriolages) et Paris (12 137 infractions).

1️⃣ Paris, 12 137 cambriolages

2️⃣ Bouches-du-Rhône, 11 865 cambriolages

3️⃣ Rhône, 9 601 cambriolages

4️⃣ Nord, 8 601 cambriolages

5️⃣ Gironde, 7 646 cambriolages

6️⃣ Loire-Atlantique, 6 811 cambriolages

7️⃣ Seine-Saint-Denis, 6 306 cambriolages

8️⃣ Haute-Garonne, 6 277 cambriolages

9️⃣ Val-de-Marne, 5 578 cambriolages

🔟 Isère, 5 465 cambriolages

chiffres de l'Insee sur l'année 2022

Capture d'écran de l'Insee sur le nombre de logement les plus cambriolés en France en 2022

À contrario, La Lozère (82 infractions), ou encore le Cantal (170 infractions) sont les départements les moins touchés par le cambriolage. Le taux de cambriolages croît en fonction de la taille de l'aire urbaine de la ville. Selon le ministère de l'Intérieur, "une commune située dans une zone urbaine dense est susceptible d’enregistrer, en moyenne par an, 1,4 cambriolage de plus pour 1 000 logements qu’une autre commune située en territoire rural périurbain".

Le ministère de l'Intérieur rappelle également que durant l'été, en raison des périodes de vacances scolaires, les cambriolages ont tendance à être plus fréquents.

Une amélioration en 2023

La tendance pourrait toutefois s'inverser en 2023 dans le Rhône. Selon les premiers chiffres compilés par la préfecture sur les mois de janvier à avril, le nombre d'effractions à baisser de 24% par rapport à la même période un an plus tôt. Selon la préfète de région, Fabienne Buccio, cette baisse serait le fruit de l'application du plan anti-cambriolage, qui a été renforcé depuis fin 2022.

La mesure comprend une "analyse précise par les forces de l’ordre des faits relevés, territoire par territoire, jour par jour, heure par heure, et par type de locaux, le déploiement des patrouilles cartographie à l’appui, sur les secteurs les plus touchés", ainsi que "la mobilisation des commerçants, de la CCI, des professionnels par le renforcement de la sécurité passive et des moyens d’alerte et des habitants par la participation citoyenne", précise à Lyon Capitale la préfecture du Rhône.

Lire aussi : La préfète se félicite d'une baisse de la délinquance à Lyon et dans le Rhône