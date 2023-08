Après avoir évité un contrôle de police, un motard écope de 2 400 euros d’amende 

Durant le premier week-end du mois d’août, un homme de 26 ans a été jugé en comparution immédiate pour refus d’obtempérer dans la Métropole de Lyon. Le motard écope d’une lourde amende.

Samedi 5 août, un motard circulait avec son petit cousin comme passager sur une route entre Lyon et Bron. Alors que les policiers s’apprêtaient à effectuer un simple contrôle routier, l’électricien de 26 ans refuse de s’arrêter et continue de rouler, rapporte Le Progrès.

Le motard est rattrapé dans une impasse

Dans sa course sur plus de deux kilomètres, le motard grille plusieurs feux rouges et manque de percuter des piétons. Les forces de l’ordre réussissent à l’arrêter dans un second temps après que le fuyard se soit engagé dans une impasse.

Jugé deux jours après l’incident, l’électricien de 26 ans écope de 2 400 euros d’amende et s’est vu confisquer sa moto. Le jeune homme avait déjà été condamné à trois reprises en France notamment pour refus d’obtempérer.