La préfète se félicite d'une baisse la délinquance à Lyon et dans le Rhône

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a présenté un premier bilan de la lutte contre la délinquance depuis son arrivée en janvier 2023.

"Une évolution positive et constante", voilà le message que voulait faire passer la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, ce jeudi 25 mai. Accompagnée du directeur départemental de la sécurité publique, du préfet délégué à la sécurité et du commandant de groupement de gendarmerie du Rhône, la représentante de l'Etat a tenté de "donner une vision globale des actions menées" en matière de lutte contre la délinquance depuis son arrivée en janvier.

"Les acheteurs sont les bienfaiteurs des trafiquants"

Sur la période de janvier à avril 2023, 555 trafiquants de drogue ont ainsi été mis en cause, soit 26 % de plus que sur la même période en 2022, selon la préfecture. Près de 2 000 amendes forfaitaires délictuelles auraient été délivrées aux consommateurs, une augmentation de 30 % par rapport à 2022. "Les acheteurs sont les bienfaiteurs des trafiquants, juge Nelson Bouard, directeur départemental de sécurité publique. Et d'ajouter : Ces amendes sont là pour leur faire payer ce à quoi conduit leur consommation." Le nombre de points de deals dans le Rhône aurait diminué de 11 % selon la préfecture. "Nous harcelons au quotidien les dealers et les petits revendeurs, tout comme les acheteurs", ajoute encore le DDSP. De janvier à mars, ce sont ainsi plus de 600 kg de cannabis, 41 kg d'héroïne et 15 kg de cocaïne qui aurait été saisis. "Nous menons beaucoup d'actions sur les axes de circulation qui ont permis de démanteler beaucoup de trafics", appuie le Colonel Benoit Villeminoz.

Les violences intrafamiliales en hausse

Les violences dans les transports en commun aurait été divisées par deux, et les vols avec violences, diminués quant à eux de 24 %. Les violences sur la voie publique aurait également diminué a expliqué la préfète, sans préciser d'ordre de grandeur. "Nous occupons le terrain et renforçons la présence et le nombre de patrouilles, assure Fabienne Buccio. Et d'ajouter : 300 policiers sont arrivés dans l'agglomération lyonnaise en deux ans. 40 policiers seront accueillis dans le Rhône en septembre." En revanche, les violences intrafamiliale continuent de s'accroître dans le département et la métropole, avec, selon la préfecture, une hausse de 12 % par rapport à 2022, soit au total, 2 541 victimes. "On observe une stabilité des violences intrafamiliales les plus graves et une montée des violences les atteintes les moins graves, analyse Nelson Bouard. Et d'ajouter : La libération de la parole a entraîné une augmentation forte des plaintes."

Les chiffres de la préfecture du Rhône ( janvier-avril 2023 comparée à janvier-avril 2022)

- 555 trafiquants de drogue mis en cause : + 26 %

- 2 252 amendes aux consommateurs de drogue : + 30 %

- 156 points de deal : - 11 %

- 280 violences aux personnes dans les transports en commun : - 42 %

- 84 infractions liées à des rodéos : + 29 %

- 62 engins saisis : + 210 %

- 2 541 victimes de violences intrafamiliales : + 12 %

- 891 vols avec violence : - 24 %

- 2 526 cambriolages : - 25 %

2 048 vols de véhicules : + 5%