Le restaurant lyonnais "La Mutinerie" déroche sa première étoile au Guide Michelin

Le chef de La Mutinerie (Lyon 6e), Nicolas Seibold, a reçu sa première étoile au Guide Michelin ce lundi 6 mars à l’occasion de la cérémonie 2023 du guide rouge.

Révélation culinaire de Lyon Capitale en 2018, le restaurant La Mutinerie, installé dans le 6e arrondissement, a été récompensé ce lundi matin par le Guide Michelin. Présent à Strasbourg, où se déroule la cérémonie 2023 du guide rouge, le chef Nicolas Seibold a reçu sa première étoile. Il est le seul chef lyonnais à décrocher cette distinction pour ce nouveau cru, après une année 2022 blanche pour la capitale de la gastronomie.

"Loin des effets de mode"

Déjà distingué du titre de "Jeunes talents" par le Gault & Millaut en 2019, le chef d'une trentaine d'années avait séduit le palais de notre journaliste quelques mois auparavant. Après avoir mangé à la table du restaurateur lyonnais, il évoquait alors "une cuisine de fond ferrée à l’instinct, un accélérateur de particules, un tremplin sensuel, loin des effets de mode".

Dans notre édition de septembre 2018 dans Lyon Capitale il écrivait notamment "il y a des tête-à-tête culinaires qui vous bousculent. Des émotions qui vous submergent. D’autant plus fortes qu’elles dépassent le beau et la technique. Cette rencontre vous cueille comme ça, sans prévenir." "Nicolas Seibold s’affranchit des codes et s’affiche en rebelle plus qu’en sage héritier du polyptyque Pic-Alleno-Rieubland-Têtedoie (La Dame de Pic, Pavillon Ledoyen, Le Negresco, Têtedoie et Arsenic) chez qui il a puisé son inspiration."