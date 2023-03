Dans la continuité de la proposition de loi du député du Rhône Thomas Rudigoz sur les trottinettes, le ministre des Transports, Clément Beaune demande d’intensifier les actions pour "apporter plus de sécurité" sur ces deux roues.

Le député du Rhône Thomas Rudigoz confiait la semaine dernière à Lyon Capitale "son envie de faire bouger les choses après les trop nombreux accidents de trottinettes". Moins d’une semaine après la proposition de loi déposée par l'ancien maire du 4e arrondissement de Lyon, le ministre des Transports, Clément Beaune a annoncé vouloir agir rapidement pour renforcer la sécurité des utilisateurs de trottinettes.

Âge légal de 14 ans ou 16 ans

L’utilisation de la trottinette électrique est à l’heure actuelle possible dès l’âge de 12 ans, mais pour Thomas Rudigoz l’âge légal doit être repoussé de deux années. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche le ministre des Transports confie vouloir aller encore plus loin, selon lui "l’âge minimum doit être au moins de 14 ans ou 16 ans". À Lyon, la réglementation a déjà été renforcée à ce sujet et les mineurs ont ainsi interdiction d'utiliser les trottinettes électriques en libre-service.

Un numéro d’identification

Pour faciliter les contrôles, le ministre souhaite également qu'un numéro d’identification soit placé sur toutes les trottinettes en libre-service, détaille le ministre des Transports. Les contrôles devraient également être renforcés dans les prochains mois pour faire respecter la réglementation en vigueur, "aujourd’hui être à deux sur une trottinette est interdit et c’est la cause d’un accident grave sur cinq". Afin "d’apporter encore plus de sécurité aux utilisateurs" comme le demandait Thomas Rudigoz, l’État prévoit aussi de rajouter des clignotants.

Désaccord sur le port du casque

Lorsque nous avions échangé avec lui, Thomas Rudigoz nous avait expliqué vouloir rendre obligatoire le port du casque à trottinette. Sur ce point là, le Clément Beaune se veut plus mesuré, "à ce stade, le casque n’est pas obligatoire". Un e question de cohérence par rapport aux cyclistes, "si l’obligation est faite sur les trottinettes, elle doit aussi l'être fait sur les vélos".

Lors de cet entretien, Clément Beaune n'a pas manqué de faire un petit clin d'oeil à la Ville de Lyon, en avance sur les questions environnementales : "Il y a eu un effort écologique en exigeant une durée de vie plus longue sur les batteries et une obligation de recyclage".