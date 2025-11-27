140 000 personnes sont attendues sur site. Capture d’écran Instagram de la Foire de Lyon.

Du 20 au 30 mars prochain, la Foire de Lyon fêtera ses 110 ans à Eurexpo. Cette année, cinq salons thématiques seront proposés au public.

Du 20 au 30 mars prochain, l'annuelle Foire de Lyon revient à Eurexpo. Pour ses 110 ans, l'événement historique attend 850 exposants et quelque 150 000 visiteurs autour du thème "Tous en scène". Cette année, le public pourra prendre part à cinq salons thématiques variés, allant des jeux vidéo au nettoyage. L'édition 2026 sera également marqué par le retour des nocturnes, prévues les mardi 24 et vendredi 27 mars.

Jeux vidéo, gastronomie, rangement..

Seront au programme notamment, une exposition immersive au coeur des studios du cinéma d'animation, mais aussi cinq salons thématiques. Parmi eux : Le quartier des Gones, un salon organisé tout au long de l'événement, mêlant artisans, producteurs, créateurs et chefs lyonnais autour d'ateliers, de démonstrations et de dégustations.

Innova'Lyon, un village de start-up, mettant en lumière de jeunes entreprises innovantes sera également installé au sein du parc d'exposition du 20 au 22 mars. Aux mêmes dates, le festival Cleanmania proposera des ateliers pratiques et interactifs autour de la thématique du nettoyage et du rangement. Du 21 au 22 mars, les amateurs de jeux vidéos pourront profiter du Gones Games. Enfin, un salon dédié aux familles se tiendra du 28 au 29 mars.

Pour accéder à la foire, les visiteurs devront être munis d'un billet, en vente à six euros.

Lire aussi : "La foire de Lyon est un événement ancré dans le paysage lyonnais depuis le Moyen-Âge" assure Aurélie Prost