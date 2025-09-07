Actualité
salle de classe collège lycée

Le rectorat de Lyon ne reconnaît pas la paternité d’un enseignant gay, une "LGBTphobie structurelle" pour ce syndicat

  • par Clémence Margall

    • Un enseignant lyonnais, et père d’un enfant né en 2023, s’est vu renier sa paternité par le rectorat de Lyon, le syndicat Sud Éducation 69 dénonce une "énième marque de LGBTphobie institutionnelle."

    Un professeur des écoles gay travaillant dans le 8e arrondissement de Lyon, et papa d’un enfant né en 2023, a eu la mauvaise surprise de voir qu’il était considéré comme "sans enfant" sur le site Iprof. La mention "vous n’avez pas d’enfant" est, en effet, affichée, et ce, malgré une reconnaissance de la filiation par l’État français.

    Comme le révèlent nos confrères de Médiacités, l’enseignant et son mari ont eu recours à une GPA (gestation pour autrui) au Canada en 2023. Leurs noms ont donc été inscrits d’office sur l’acte de naissance canadien puis, après plusieurs démarches administratives, sur l’acte de naissance français.

    Une mention "aussi cruelle qu’absurde"

    La situation interroge, notamment le syndicat Sud Éducation 69 qui dénonce dans un communiqué une mention "aussi cruelle qu’absurde" sur le dossier professionnel de l’enseignant. "Ce parent est ainsi effacé administrativement de sa famille, sans accès aux droits liés à sa parentalité malgré ses multiples démarches auprès des services du rectorat de Lyon pour les faire valoir", s’indigne-t-il. Et ajoute : "Alors que nous pleurons la mort de Caroline Grandjean, enseignante lesbienne et engagée, victime de lesbophobie et insuffisamment protégée, comment ne pas voir dans la situation qui est faite à notre collègue de Lyon une énième marque de LGBTphobie institutionnelle ?"

    Avec cette négation de paternité, le professeur des écoles ne peut donc pas bénéficier de certains droits, dont le supplément familial de traitement (SFT), les congés parentaux, le temps partiel, etc. Le syndicat estime qu’il s’agit d’une "atteinte manifeste à l’égalité de traitement entre les agents publics", d’une "LGBTphobie structurelle", mais surtout du "non-respect de la législation française sur la filiation, la parentalité et les droits des familles."

    Une procédure judiciaire engagée

    Sud Éducation 69 demande donc une mise à jour "immédiate" du dossier ainsi que des "excuses officielles" de la part du rectorat de Lyon et le versement rétroactif de l’ensemble des droits et indemnités non perçus. Nos confrères de Médiacités indiquent par ailleurs que l’enseignant a entamé une procédure judiciaire contre le rectorat lyonnais.

    Lire aussi : Suicide d’une enseignante dans le Cantal : un rassemblement prévu à Lyon ce samedi

    à lire également
    Métropole de Lyon : l’enquête publique sur le TEOL débute demain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    salle de classe collège lycée
    Le rectorat de Lyon ne reconnaît pas la paternité d’un enseignant gay, une "LGBTphobie structurelle" pour ce syndicat 14:14
    Métropole de Lyon : l’enquête publique sur le TEOL débute demain 13:30
    Les Subs : une rentrée créative ! 12:47
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il vole un véhicule à Lyon avant d’être interpellé à Irigny quelques heures plus tard 12:04
    Lune de sang : à quelle heure voir ce phénomène rare à Lyon ? 11:22
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : une attaque au couteau fait deux blessés près de la piscine du Rhône 10:43
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau demain ?  10:00
    Lyon futur
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne ce dimanche 09:26
    Météo : encore une journée chaude et ensoleillée ce dimanche à Lyon mais avec du vent 09:09
    Lyon : la République des Canuts célèbre ses 37es vendanges à la Croix-Rousse 06/09/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : deux étudiants devant la justice pour avoir cassé le doigt d’un voisin lors d’une dispute 06/09/25
    L’ancien gardien de l’OL Lucas Perri porte plainte contre un club de John Textor 06/09/25
    Deux chercheurs lyonnais récompensés par une bourse européenne exceptionnelle 06/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut