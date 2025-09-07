Actualité
Un important éboulement à Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie. @GrandMassifetHautGiffre

Haute-Savoie : un important éboulement à Sixt-Fer-à-Cheval bloque l’accès à une partie de la commune

  • par la rédaction

    • Un important éboulement est survenu samedi 6 septembre au niveau du cirque de Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie. L’accès au Fond de la Combe a été interdit.

    Il était environ 11h30 samedi 6 septembre lorsqu’un éboulement impressionnant s’est déroulé au niveau du cirque de Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie. L’éboulement s’est produit à une altitude élevée, environ 1 300 mètres. Aucun blessé n’est à déplorer, indiquent les services de l’État dans un communiqué.

    Le maire de la commune a toutefois pris un arrêté d’interdiction d’accès au Fond de la Combe. Des panneaux d’information et d’interdiction ont par ailleurs été installés par la commune le long des sentiers, précise encore la préfecture de Haute-Savoie.

    Au total, 8 sapeurs-pompiers du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) et 4 gendarmes sont intervenus sur place. Plusieurs reconnaissances aériennes ont également été effectuées par drone et hélicoptère. Les opérations sont désormais terminées ce dimanche, tandis que des études de stabilité seront réalisées dans les prochains jours par les services RTM (restauration des terrains de montagne).

